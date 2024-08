Maandag was warmste dag van het jaar, geen officiële tropennacht

HOUTEN (ANP) - Maandag was in Nederland de warmste dag van het jaar tot nu toe, meldt Weeronline. Het werd 30,9 graden in De Bilt en de hoogste waarde werd gemeten in Westdorpe met 34,0 graden.

Er was geen sprake van een officiële tropennacht, want afgelopen nacht koelde het in De Bilt af naar 19,9 graden. Alleen als de temperatuur gedurende een heel etmaal niet onder de 20 graden komt, is sprake van een tropennacht.

Maandag noteerde Vlissingen al de eerste regionale tropennacht. Volgens Weeronline kunnen nog meer plaatsen volgen, maar is het nog niet zeker welke dat zijn. Op veel meetstations was het afgelopen nacht warmer dan 20 graden, maar het is nog afwachten welke stations ook dinsdagavond laat nog boven de 20 graden blijven.