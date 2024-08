FT: Rusland stoomt marine klaar voor nucleaire aanval diep in Europa

In de schaduw van de geopolitieke spanningen blijkt Rusland zijn marine klaar te stomen voor het ergste scenario: aanvallen met kernraketten op doelen diep in Europa. Dit onthult de Financial Times , die toegang kreeg tot geheime Russische documenten.

Doelwitten in West-Europa

Volgens FT gaat het om een strikt geheime presentatie, bestemd voor Russische officieren, waarin plannen worden besproken voor verwoestende aanvallen in de vroege stadia van een potentiële oorlog tegen NAVO-landen, waaronder ook Nederland. De presentatie, daterend van vóór de invasie van Oekraïne, bevat zelfs kaarten met mogelijke doelwitten in Frankrijk en een strategische scheepswerf in het Verenigd Koninkrijk.

Confrontatie

Al eerder meldde FT dat Moskou gedetailleerde plannen heeft gemaakt om tactische kernwapens in te zetten aan het begin van een conflict met een grote wereldmacht. Deze nieuwe onthullingen gaan nog een stap verder: Rusland lijkt zich voor te bereiden op een confrontatie die zich uitstrekt tot diep in het NAVO-grondgebied, dwars door West-Europa.

Zeer verontrustend

De documenten, die dateren uit de periode 2008-2014, bevatten een verontrustende lijst van doelwitten voor raketten die zowel conventionele explosieven als kernkoppen kunnen vervoeren. Russische militaire officieren benadrukken in de stukken de strategische voordelen van het vroegtijdig inzetten van kernwapens in een conflict.