Maccabi Tel Aviv aan fans: volg richtlijnen van de overheid

AMSTERDAM (ANP) - De Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv roept fans die in Amsterdam zijn op om de richtlijnen te volgen van hun overheid tot ze terug kunnen naar Israël. De club spreekt op X van "het ernstige incident" in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag na een voetbalwedstrijd tegen Ajax. Het was onrustig in de hoofdstad rond de wedstrijd. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Maccabi Tel Aviv roept mensen op om in hun hotelkamers te blijven, het openlijk dragen van Israëlische of Joodse symbolen te vermijden en elk eventueel incident te melden bij de lokale vertegenwoordiging van Israël in Nederland of bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël zou evacuatievluchten naar Amsterdam hebben gestuurd.

Volgens de Israëlische ambassade in de Verenigde Staten zijn er donderdag honderden fans van Maccabi aangevallen in Amsterdam. Op sociale media gaan ongeverifieerde beelden rond van ernstig geweld. De beelden worden onder meer gedeeld door de Israëlische ambassade in de Verenigde Staten. De gemeente Amsterdam en de politie melden nog niet wat er is gebeurd, maar komen later op vrijdag met een verklaring.