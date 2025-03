Machthebbers Syrië voeren operatie uit in dorp van Assad-clan

DAMASCUS (ANP/AFP) - De machthebbers in Syrië zijn een veiligheidsoperatie begonnen in Qardaha, de plaats waar de familie van de verdreven president Bashar al-Assad vandaan komt. Dat meldt het staatspersbureau SANA.

"Onze troepen staan ​​op het punt om gerichte en nauwkeurige operaties uit te voeren, in samenwerking met de algemene veiligheidstroepen tegen loyalisten van het vorige regime, die onze troepen en landgenoten hebben verraden", citeert het staatspersbureau een bron bij het ministerie van Defensie.

In delen van Syrië laait het geweld de afgelopen dagen weer op. Aanhangers van het verdreven Assad-regime verzetten zich tegen het nieuwe bewind. In kustgebieden zijn meldingen van tientallen doden. Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn 69 leden van de Alawitische minderheid door veiligheidstroepen geëxecuteerd. De Assad-clan behoort ook tot deze minderheid.

Qardaha ligt in de buurt van Latakia. Hafez al-Assad, de voorganger en vader van de verdreven president, werd er geboren en ligt er begraven.