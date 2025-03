Mannen blijven hopen op wonderkuur tegen haaruitval, maar je portemonnee wordt vooral lichter

Het verhaal is bekend: je merkt steeds meer haartjes in de douchebak en ziet je kalende kruin dagelijks groeien. En dan duikt er weer een oplossing op die de kaalheid voorgoed zou verhelpen. De nieuwste in een eindeloze reeks haar-herstellers is de zogeheten PRP-therapie, een peperdure behandeling waarbij je eigen bloedplaatjes in je hoofdhuid worden gespoten.

Bij deze Platelet-Rich Plasma behandeling wordt eerst bloed afgenomen, waarna dit in een centrifuge gaat om de bloedplaatjes te scheiden van de rest. Deze bloedplaatjes, rijk aan groeifactoren, worden vervolgens regelrecht terug in je hoofdhuid geïnjecteerd. Het idee? Deze groeifactoren zouden slapende haarzakjes weer tot leven wekken.

Klinkt veelbelovend, maar zoals met zoveel "revolutionaire" haargroeimiddelen zit er een flinke 'maar' aan. De behandeling is niet alleen zeer duur, maar ook behoorlijk pijnlijk. Er worden immers tientallen injecties in je gevoelige hoofdhuid gedaan.

Stimuleert geen nieuwe haargroei

Een belangrijk detail: PRP stimuleert niet zozeer nieuwe haargroei, maar remt vooral verdere kaalheid af. Dus wie al een glimmende kruin heeft, krijgt daar niet plotseling een weelderige bos haar terug.

En zelfs na een sessie is het niet gedaan met je haaruitval. Wil je resultaat zien, dan moet je elke zes maanden opnieuw onder de naald. Bovendien raden artsen aan om de behandeling te combineren met dagelijkse pillen die haaruitval tegengaan. Stop je met een van beide, dan zwaait je zuurverdiende haardos je weer vrolijk gedag.

Voor wie toch echt niet kaal door het leven wil, zijn er altijd nog haartransplantaties. Ook hier geldt: duur en pijnlijk. Bij deze ingreep worden haarzakjes van de zij- en achterkant van je hoofd (waar de haartjes wel blijven groeien) naar de kalende plekken verplaatst.

Bron: The Guardian