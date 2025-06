Macron: aanvallen Israël steeds vaker niet gericht op leger Iran

PARIJS (ANP) - De Israëlische aanvallen op Iran zijn volgens de Franse president Emmanuel Macron steeds vaker gericht op plekken die helemaal niets te maken hebben met de Iraanse strijdkrachten of het Iraanse atoomprogramma. Macron heeft zijn Veiligheidsraad bijeengeroepen om de escalatie tussen Israël en Iran te bespreken en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven om Franse burgers te helpen die beide landen willen verlaten.

"De militaire operaties moeten dringend beëindigd worden", staat in een verklaring van het Élysée over het beraad van woensdag. "De president van de Republiek benadrukte dat een duurzame oplossing voor het nucleaire en ballistische raketprogramma alleen via onderhandelingen kan worden bereikt."

Volgens Macron vallen er steeds meer burgerslachtoffers bij het conflict en moet dat stoppen. Hij riep beide landen eerder ook al op om terughoudend te zijn met vergeldingsaanvallen.