Federal Reserve laat rente weer ongemoeid ondanks kritiek Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve laat de rente in de Verenigde Staten voor het vierde rentebesluit op rij onveranderd. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat de koepel van centrale banken zich niet van de wijs laat brengen door de herhaaldelijke oproepen van president Donald Trump om de rente te verlagen.

Trump heeft geregeld felle kritiek geuit op Fed-baas Jerome Powell en geëist dat de rente verder wordt verlaagd om de economie te steunen. Powell heeft echter aangegeven geen haast te hebben met het verlagen van de rente door de onduidelijkheid over de impact van het beleid van Trump op de economie. Zo kunnen de importheffingen op buitenlandse goederen de inflatie in de VS weer aanjagen.

Voorlopig houden de beleidsmakers bij de Fed vast aan hun eerdere verwachting om in heel 2025 twee keer de rente te verlagen. Volgens hen is de economische onzekerheid recent wel iets afgenomen, maar nog steeds erg hoog.