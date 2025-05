Macron: in de steek laten Gaza funest voor krediet Westen

SINGAPORE (ANP/AFP) - Als westerse landen de Gazastrook in de steek laten is dat funest voor hun geloofwaardigheid, stelt de Franse president Emmanuel Macron. Volgens hem moeten Europa en de Verenigde Staten Israël geen "vrijbrief" geven in de oorlog.

Macron sprak op een defensieforum in Singapore over de situatie in de wereld. Hij verwierp het idee dat het Westen er een dubbele standaard op nahoudt door wel de aanvallen van Hamas te veroordelen en niet die van Israël. Macron laat zich de laatste weken steeds kritischer uit over de humanitaire situatie in Gaza en de Israëlische weigering om genoeg noodhulp toe te laten. Hij riep vrijdag andere landen op om de druk op Israël te verhogen als de blokkade niet volledig wordt opgeheven.

Israël beschuldigt Macron inmiddels van "een kruistocht tegen de Joodse Staat". "Er is helemaal geen humanitaire blokkade", staat in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Dat is een flagrante leugen."