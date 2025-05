Macron wil dat Europa zich harder opstelt tegenover Israël

De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een bezoek aan Singapore aangedrongen op een hardere lijn van Europese landen tegen Israël. Indien Israël "in de komende uren of dagen" niet reageert op de rampzalige humanitaire toestand in de Gazastrook, moet het gezamenlijke standpunt van Europa worden aangescherpt.

Europa zou de veronderstelling dat de mensenrechten door Israël worden gerespecteerd moeten "laten vallen en sancties opleggen".

Macron noemde verder erkenning van de Palestijnse staat "geen morele plicht, maar een politieke noodzaak". Franse media melden dat hij 18 juni aan een conferentie in New York deelneemt over de vorming van een Palestijnse staat.