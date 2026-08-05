Maffiabaas uit Marseille opgepakt in Algerije

MARSEILLE (ANP/AFP) - In Algerije is een berucht crimineel kopstuk uit Marseille opgepakt. Mehdi Laribi, het hoofd van DZ Mafia, is eind vorige maand aangehouden, bevestigt minister van Justitie Gérald Darmanin op X na berichtgeving van Franceinfo.

"Een prioriteitsdoelwit voor de Franse justitie in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad", noemt Darmanin de opgepakte Laribi op X. De minister bedankt ook de Algerijnse autoriteiten voor de medewerking.

De 36-jarige Laribi wordt beschouwd als een van de oprichters van DZ Mafia. Die organisatie controleert voor een groot deel de drugshandel in de havenstad Marseille en is ook actief in andere Franse steden.

Laribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Hoewel hij werd opgepakt na een Frans arrestatiebevel, is het niet zeker dat hij ook wordt uitgeleverd aan Frankrijk. Algerije levert normaal gesproken geen eigen burgers uit aan andere landen.