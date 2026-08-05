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Geen water voor openbaar groen in westen, gemeenten vrezen schade

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 12:40
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Het openbaar groen in gemeenten als Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Westland krijgt voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken van gemeenten vallen ook onder het sproeiverbod dat sinds woensdag van kracht is in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Een uitzondering geldt voor monumentale bomen; die mogen nog wel gevoed worden met water uit sloten, grachten en vijvers.
"Want als deze bomen er niet meer zijn, ontstaat onomkeerbare schade aan de natuur", aldus een woordvoerster van Delfland. Gemeenten hebben verschillende criteria voor wat een monumentale boom is. Zo hanteert Delft een leeftijdsgrens van vijftig jaar, andere gemeenten van tachtig of honderd jaar.
De gemeenten in het westelijk kustgebied vrezen voor schade aan hun groen. "Sommige planten zullen verwelken of zelfs niet overleven", aldus Maassluis. "We begrijpen dat dit voor veel inwoners jammer is. Ook wij vinden het verdrietig om groen achteruit te zien gaan."
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