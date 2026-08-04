Plakkerige laag op je auto: wat is het en hoe krijg je het weg?

Je kent het vast: je auto staat netjes geparkeerd onder de bomen, en als je terugkomt zit er een plakkerige laag op lak, ramen en spiegels. Het ziet er vies uit, trekt vuil aan en is lastig weg te krijgen. Gelukkig is er een simpele uitleg én een praktische oplossing.

Honingdauw en hars: kleine beestjes, groot effect

Die plakkerige aanslag is meestal honingdauw: een suikerachtig goedje dat ontstaat doordat bladluizen in bomen en struiken sap opzuigen en het overschot weer uitscheiden. Dat valt als minuscule druppels naar beneden en komt op alles terecht wat eronder staat, inclusief jouw auto. Soms gaat het om boomhars, vooral bij naaldbomen. Dat is wat taaier en nog hardnekkiger, maar het effect is hetzelfde: een vettige, kleverige laag waar zand, stof en roet zich graag aan hechten.

Laat je die laag lang zitten, dan kan het in de waslaag van de auto trekken en op termijn zelfs in de lak. Je merkt dat aan ruwe plekken en een doffere glans. Op ruiten en spiegels zorgt het bovendien voor slechter zicht, zeker bij zonlicht of regen.

Zo verwijder je de plakkerige laag veilig

De beste aanpak begint met een goede wasbeurt. Zet de auto in de schaduw, zodat water en reiniger niet meteen indrogen, en gebruik een autoshampoo in plaats van afwasmiddel. Afwasmiddel ontvet zo sterk dat het ook de beschermende waslaag aantast, waardoor je auto juist sneller vuil wordt.

Spoel eerst los vuil weg met ruim water en ga daarna met een spons of washandschoen en autoshampoo over de lak. Blijft de plakkerige laag zichtbaar, gebruik dan een insecten- of harsreiniger die specifiek voor autolak geschikt is. Volg de gebruiksaanwijzing en werk stukje voor stukje. Voor echt hardnekkige hars kun je een clay bar inzetten: een speciale klei waarmee je voorzichtig over het oppervlak wrijft om vastzittende vervuiling te “uitgummen”. Sluit altijd af met een nieuwe wax- of sealantlaag, zodat de lak weer beschermd is.

Stadsbomen, insecten en je autolak

Meer groen in de stad betekent meestal ook meer insecten en dus meer honingdauw. Dat is goed nieuws voor biodiversiteit, maar soms minder prettig voor automobilisten. Je kunt het jezelf iets makkelijker maken door in perioden met veel plakkende aanslag niet direct onder bepaalde bomen te parkeren, of door je auto gewoon wat vaker te wassen en te voorzien van een beschermende laag.

Met een beetje extra aandacht blijft je lak in goede conditie, en hoeft die plakkerige laag van stadsnatuur niet uit te groeien tot een blijvend probleem voor je auto.