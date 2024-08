Maker mpox-vaccin wil toestemming voor gebruik bij jongeren

KOPENHAGEN (ANP) - De enige maker van in Europa goedgekeurde vaccins tegen mpox wil dit middel aan meer mensen kunnen verstrekken. Vooralsnog zijn de vaccins van Bavarian Nordic alleen toegestaan voor mensen boven de 18 jaar, maar de Deense biotechnoloog vraagt de Europese toezichthouder het middel ook voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar goed te keuren.

In de Verenigde Staten gaf medicijnwaakhond FDA in 2022 noodtoestemming voor het toedienen van het vaccin bij jongeren. Dit gebeurde na de eerste wereldwijde golf van besmettingen met mpox, ook wel bekend als apenpokken. Internationale gezondheidsorganisaties waarschuwden de afgelopen dagen voor de opmars van een nieuwe variant van het virus, die besmettelijker en ziekmakender lijkt. Deze variant gaat veel rond in de Democratische Republiek Congo, Burundi, Rwanda, Oeganda en Kenia.

Volgens Bavarian Nordic zou het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in het vierde kwartaal van dit jaar een soortgelijk besluit kunnen nemen. Tussentijdse resultaten van onderzoek onder ruim driehonderd jongeren en ruim tweehonderd volwassenen wijzen er volgens het Deense bedrijf op dat het vaccin even veilig is voor mensen tussen de 12 en 17 jaar oud als voor volwassenen.