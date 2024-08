Borrell wil sancties tegen kolonisten Westoever om geweld

BRUSSEL (ANP/AFP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell dreigt met sancties tegen Israëlische regeringsleden vanwege het geweld op de Westelijke Jordaanoever. Hij wil een voorstel hiertoe doen in EU-overleg, schrijft hij op X. De Spanjaard reageert daarmee op een dodelijke aanval op een dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever.

"De Israëlische regering moet onmiddellijk een einde maken aan deze onacceptabele acties", aldus Borrell. Hij schrijft dat hij een voorstel voor EU-sancties tegen wie het geweld mogelijk maakt wil bespreken, gericht tegen onder meer "een aantal Israëlische regeringsleden". Borrell noemt daarbij geen namen. Dergelijke sancties hebben de instemming nodig van alle 27 EU-lidstaten.

Donderdag vond een aanval van Joodse kolonisten plaats op het Palestijnse dorp Jit op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de Palestijnse Autoriteit kwam één Palestijn om het leven. Zowel internationaal als vanuit de Israëlische regering is er kritiek geuit op de aanval.

Sinds de oorlog in Gaza begon in oktober vorig jaar is er ook veel geweld op de Westelijke Jordaanoever. Sindsdien zouden daar al zeker 633 Palestijnen en 18 Israëliërs zijn omgekomen.