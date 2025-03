Maleisië akkoord met voorwaarden voor nieuwe zoektocht naar MH370

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - Maleisië heeft ingestemd met de voorwaarden van een deal met een Amerikaans bedrijf om de zoektocht naar Malaysia Airlines-vlucht MH370 te hervatten. Dat vliegtuig verdween in 2014 op weg van Kuala Lumpur naar Beijing. Het wrak en de 239 inzittenden, onder wie één Nederlander, zijn nooit teruggevonden.

Maleisië maakte in december bekend een principeovereenkomst te hebben gesloten met Ocean Infinity. Dat bedrijf zocht al twee keer eerder naar MH370, voor het laatst in 2018. Maleisië, Australië en China hebben ook naar het vliegtuig gezocht.

Het bedrijf kan nu zoeken in een nieuw gebied in de zuidelijke Indische Oceaan, aldus transportminister Loke Siew Fook. Dat gebied is naar schatting 15.000 vierkante kilometer groot, gelijk aan ongeveer de helft van België. Ocean Infinity ontvangt bij een succesvolle zoektocht 70 miljoen dollar (ruim 64 miljoen euro).

De minister zegt dat Maleisië "vastbesloten is de zoekactie voort te zetten en de families van de passagiers van vlucht MH370 duidelijkheid te verschaffen".