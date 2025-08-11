Malou Petter: Nieuws van de Dag inhoudelijk niet goed

Malou Petter stopt met het presenteren van het tv-programma Nieuws van de Dag. Dat heeft Talpa maandagochtend gemeld. Volgens Talpa is Petter in de afgelopen periode tot de conclusie gekomen dat de inhoudelijke koers van het programma niet bij haar past.

Het actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag op SBS6 is een samenwerking tussen Hart van Nederland en De Telegraaf. Petter presenteerde het programma sinds januari. In november nam zij afscheid van de NOS, waar zij onder meer nieuwslezer van het Journaal was.

"We zijn samen aan dit avontuur begonnen, maar ik kan me niet vinden in de huidige richting", zegt Petter. "Ik had het graag anders gezien, maar sta volledig achter mijn beslissing. Ik wens het programma en de redactie alle succes."

Een woordvoerder van Talpa laat weten dat Petters afwezigheid voorlopig wordt opgevangen door vaste invallers Thomas van Groningen en Pim Sedee.