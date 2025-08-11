ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Malou Petter: Nieuws van de Dag inhoudelijk niet goed

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 10:07
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 10:10
anp110825065 1
Malou Petter stopt met het presenteren van het tv-programma Nieuws van de Dag. Dat heeft Talpa maandagochtend gemeld. Volgens Talpa is Petter in de afgelopen periode tot de conclusie gekomen dat de inhoudelijke koers van het programma niet bij haar past.
Het actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag op SBS6 is een samenwerking tussen Hart van Nederland en De Telegraaf. Petter presenteerde het programma sinds januari. In november nam zij afscheid van de NOS, waar zij onder meer nieuwslezer van het Journaal was.
"We zijn samen aan dit avontuur begonnen, maar ik kan me niet vinden in de huidige richting", zegt Petter. "Ik had het graag anders gezien, maar sta volledig achter mijn beslissing. Ik wens het programma en de redactie alle succes."
Een woordvoerder van Talpa laat weten dat Petters afwezigheid voorlopig wordt opgevangen door vaste invallers Thomas van Groningen en Pim Sedee.
Vorig artikel

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

Volgend artikel

Video: Dilan Yesilgoz legt uit waarom Douwe Bob een jodenhater is (7 minuten)

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

ANP-510033763 (1)

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen

ANP-524300797

Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte