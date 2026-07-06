ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man (23) opgepakt voor sextortion 'groot aantal' meisjes

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 17:34
anp060726152 1
ZWIJNDRECHT (ANP) - De politie heeft vrijdag een 23-jarige man uit de gemeente Zwijndrecht aangehouden op verdenking van het maken en bezitten van beelden van kindermisbruik. Hij wordt ook verdacht van sextortion, het online afpersen van mensen met naaktbeelden. De man zou een "groot aantal" slachtoffers hebben gemaakt in Nederland en in het buitenland. Zijn slachtoffers waren minderjarige meisjes en jonge vrouwen. Een politiewoordvoerder wilde maandagmiddag niet zeggen om hoeveel meisjes het gaat.
De man is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besliste dat hij langer vast blijft zitten. Een tip uit het buitenland was de aanleiding voor het onderzoek. De politie vond op de telefoon van de verdachte "een grote hoeveelheid" beelden en chatgesprekken.
De politie roept slachtoffers van sextortion op zich te melden en zoveel mogelijk bewijs, zoals chats, screenshots en gebruikersnamen, te bewaren. "Blokkeer de verdachte niet, hiermee gaan gegevens verloren, maar reageer niet meer", aldus de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

307423101_m

Dit is waarom je in Nederland geen reserveband in de kofferbak hoeft te hebben

shutterstock_2756798449

Nieuwe regels kunnen nabestaanden duizenden euro’s pensioen kosten

Chinees-daksysteem-de-temperatuur-met-8-graden-1200x675

Hier zijn airco's uitverkocht. Chinees 'wolkendak' koelt miljoenenstad met 8 graden.

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 06.12.06

Trump’s telefoontje, rode kaart weg: “meest flagrante geval van politieke inmenging in het voetbal” tot nu toe.

175261409_m

3 miljoen Nederlanders betalen tot 540 euro per jaar te veel aan energie. En weten het niet eens

89931784_m

Ruim de helft van de mensen twijfelt aan libido: ben ik wel normaal?

Loading