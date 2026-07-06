Ruim de helft van de mensen twijfelt aan libido: ben ik wel normaal?

Denk je weleens dat je zin in seks ‘niet klopt’? Je bent allesbehalve de enige. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim de helft van de volwassenen zich zorgen maakt over zijn libido. Niet omdat het per se verdwenen is, maar omdat het lager voelt dan gewenst of niet overeenkomt met dat van een partner.

Onderzoekers vroegen ruim 1.300 volwassenen naar hun seksleven en ontdekten dat 57 procent zich weleens zorgen maakt over zijn seksuele verlangen. Opvallend: de grootste angst is niet een te hoog libido, maar juist een te laag libido. Bijna de helft van de deelnemers gaf aan daar onzeker over te zijn. Daarnaast worstelt een grote groep met een verschil in seksdrive binnen de relatie.

Volgens de onderzoekers zit de oorzaak lang niet altijd in de slaapkamer. Stress, mentale gezondheid, vermoeidheid, ouderschap en relatieproblemen blijken een veel grotere rol te spelen dan vaak wordt gedacht. Ook lichaamsbeeld en medicatie worden regelmatig genoemd als verklaring voor een afgenomen zin in seks.

Voor veel mensen draait die onzekerheid bovendien niet alleen om henzelf. De grootste zorg is het gevoel een partner tekort te doen. Ook geven veel deelnemers aan dat ze het jammer vinden dat ze niet meer hetzelfde verlangen voelen als vroeger.

Leeftijd maakt nauwelijks verschil

Toch benadrukken de onderzoekers dat schommelingen in libido heel normaal zijn. Seksueel verlangen verandert gedurende het leven en kan zelfs van week tot week verschillen. Juist daarom pleiten zij ervoor om minder snel te denken in termen van een ‘goed’ of ‘fout’ libido.

Wel zagen ze enkele verschillen tussen groepen. Vrouwen maken zich vaker zorgen over hun libido dan mannen, terwijl mannen hun seksdrive gemiddeld hoger inschatten. Ook mensen in een langdurige relatie blijken vaker onzeker over hun seksuele verlangen. Leeftijd maakte opvallend genoeg nauwelijks verschil.

De belangrijkste boodschap van het onderzoek? Er bestaat geen perfecte hoeveelheid zin in seks. Veel zorgen ontstaan niet doordat er iets mis is met het libido zelf, maar door verwachtingen, vergelijking met een partner of maatschappelijke ideeën over wat ‘normaal’ zou zijn.