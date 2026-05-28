ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man aangehouden om verdachte situatie stadhuis Den Haag

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 12:33
anp280526128 1
DEN HAAG (ANP) - Donderdagmiddag is een man aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag. Dat bevestigt de politie. De man droeg alleen een onderbroek en is geboeid afgevoerd.
Het stadhuis van de gemeente Den Haag werd donderdag einde van de ochtend ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekend. Iedereen werd verzocht het gebouw te verlaten. Er was een arrestatieteam van de politie ter plaatse en er vloog een politiehelikopter rond.
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

150034028_m

Fantaseren over een ander tijdens de seks, is dat slecht voor je relatie?

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

Loading