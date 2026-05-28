Brussel vreest staatssteun bij Chinese overname MediaMarkt-moeder

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 12:42
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie doet diepgaand onderzoek naar de overname van de Duitse elektronicaverkoper Ceconomy door het Chinese webshopbedrijf JD.com. De toezichthouder is bang dat het internetbedrijf dankzij Chinese staatssteun een oneerlijk voordeel had bij de biedingen op het moederbedrijf van winkelketens MediaMarkt en Saturn. Ook wil Brussel nagaan of mogelijke subsidies vanuit China het fusiebedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel kunnen geven.
JD.com kondigde vorig jaar aan Ceconomy te kopen voor ongeveer 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Commissie stelt dat er aanwijzingen zijn dat JD.com overheidssteun heeft gekregen in de vorm van gunstige leningen, belastingvoordelen en subsidies. Het dagelijks EU-bestuur kan dankzij wetgeving uit 2023 optreden tegen marktverstorende overheidssteun uit staten buiten het landenblok.
De Europese Commissie heeft de mogelijkheid de overname te verbieden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de deal mag doorgaan na concessies.
'Procedurele stap'
Sinds de invoering van wetgeving tegen marktverstorende staatssteun heeft de Europese Commissie een keur aan onderzoeken naar Chinese bedrijven geopend. Die richten zich bijvoorbeeld op windmolenfabrikanten, zonnepanelen en aanbestedingen voor infrastructuur. De Europese Unie onderneemt steeds meer actie tegen China uit vrees dat bedrijven uit dat land de eigen industrie wegconcurreren, inclusief strategische sectoren.
JD.com zegt dat de overname van Ceconomy niet wordt gefinancierd met subsidies uit China of een ander niet-EU-land, maar met "leningen van private banken en beschikbare cash uit normale bedrijfsactiviteiten". Het diepgaande onderzoek is volgens een woordvoerder "een normale procedurele stap".
Het ANP heeft Ceconomy om een reactie gevraagd.
