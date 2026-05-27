Idee? Nederlandse gezinnen reizen deze zomer voor €63 p.p. een maand lang door heel Duitsland

Wie deze zomer met het gezin naar Duitsland trekt, kan flink besparen op reiskosten. Met het Deutschlandticket reis je voor €63 per persoon per maand onbeperkt met bus, tram, metro en regionale trein door heel Duitsland — van Berlijn tot Keulen en van Hamburg tot München. Ook Nederlanders kunnen het ticket zonder Duits adres of bankrekening kopen, en je kunt het abonnement na één maand gewoon weer opzeggen.

Wat is het Deutschlandticket?

Het Deutschlandticket is een maandabonnement waarmee je onbeperkt gebruikmaakt van het regionale openbaar vervoer in heel Duitsland. Het ticket ging in mei 2023 van start voor €49 per maand, steeg in 2025 naar €58 en kost sinds 1 januari 2026 €63 per maand ( Wikipedia ). Volgens Deutsche Bahn is het ticket geldig in álle bussen, trams, metro's, S-Bahnen en regionale treinen (RE en RB), maar niet in de snelle ICE-, IC- en EC-treinen ( Deutsche Bahn ).

Zo koop je het vanuit Nederland

Sinds 2023 is het ticket ook beschikbaar voor niet-Duitsers, zonder dat je een Duits adres of bankrekening nodig hebt ( Tranzer ). De makkelijkste manier vanuit Nederland is via een app: de Nederlandse Tranzer-app accepteert iDEAL en creditcard, en ook via de DB Navigator van Deutsche Bahn kun je het ticket afsluiten. Het is een doorlopend abonnement, maar maandelijks opzegbaar — let wel op de opzegtermijn, meestal vóór de 10e van de lopende maand.

Rekenvoorbeeld voor een gezin van vier

Kinderen tot 6 jaar reizen gratis mee; vanaf 6 jaar heeft elk gezinslid een eigen ticket nodig. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen van 8 en 11 jaar komt dat neer op 4 × €63 = €252 voor een hele maand onbeperkt regionaal OV in Duitsland. Ter vergelijking: een enkele reis Amsterdam–Berlijn met de ICE kost al snel €80 tot €130 per persoon.

Voor wie is het interessant?

Vooral gezinnen die een rondreis maken langs meerdere Duitse steden of een vakantie plannen in regio's als Beieren, het Zwarte Woud of aan de Oostzee profiteren. Houd er rekening mee dat regionale treinen langzamer zijn dan de ICE: Amsterdam–Berlijn duurt via regionale treinen ongeveer 9 uur in plaats van 6.

Tip

Combineer het ticket met overnachtingen in kleinere steden langs spoorlijnen, zoals Münster, Leipzig of Erfurt — daar is het goedkoper en het OV brengt je in een uur naar de grote bestemmingen.