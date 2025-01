Man in Spijkenisse opgepakt in Amerikaans onderzoek sextortion

SPIJKENISSE (ANP) - Een 21-jarige man is maandag opgepakt in Spijkenisse in een grootschalig Amerikaans onderzoek naar sextortion. Er zijn meerdere minderjarige slachtoffers, meldt de politie.

"Het onderzoek is in volle gang en wordt verder voortgezet door de Rotterdamse zedenpolitie. Meer slachtoffers worden helaas niet uitgesloten", aldus de politie. De verdachte wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die zal besluiten of hij langer vast blijft zitten.

Sextortion is het chanteren van iemand met naaktbeelden van het slachtoffer.