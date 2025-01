Minister VS neemt afstand van uitspraken Trump over Groenland

PARIJS (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft afstand genomen van uitspraken van Donald Trump over Groenland. De aankomende president wil het grondstofrijke eiland graag inlijven en sluit militaire en economische druk niet uit.

"Het idee dat is uitgesproken over Groenland is uiteraard geen goed idee", zei Blinken, minister in de regering van de huidige president Joe Biden. "En belangrijker: het gaat ook niet gebeuren, dus misschien moeten we onze tijd niet verspillen door het erover te hebben."

Trump heeft niet alleen zijn oog laten vallen op Groenland, maar ook duidelijk gemaakt dat hij Canada graag als 51e staat van de VS wil hebben. Daarnaast wil hij de Golf van Mexico omdopen tot Golf van Amerika.