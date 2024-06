Man klom tijdens EK-duel op dak stadion om foto's te maken

DORTMUND (ANP) - De man die zaterdag tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Denemarken op het dak van het stadion klom, deed dat volgens de politie om foto's te maken. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de toeschouwers in het stadion.

De 21-jarige uit Osnabrück had een rugzak bij zich, maar daar bleek alleen maar camera-apparatuur in te zitten. Hij heeft volgens de politie al eerder geprobeerd om foto's boven op hoge gebouwen te maken in Herne en Ulm.

De politie in Dortmund sluit voorlopig uit dat hij een politiek motief had. De wedstrijd was nog bezig toen de politie melding kreeg van een man op het dak. Ze hebben toen drones en een helikopter ingezet om hem te observeren, maar omdat hij ongevaarlijk leek hebben ze gewacht tot het einde van de wedstrijd voordat hij werd weggehaald. Hij is opgepakt.