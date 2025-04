Marechaussee: duidelijke rol bij opsporen mensenhandel belangrijk

DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Marechaussee vindt het belangrijk dat duidelijk is wie welke rol speelt in de signalering van mensenhandel. Dat zegt een woordvoerder in een reactie op het onderzoek van Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Hieruit komt naar voren dat opsporingsdiensten als de marechaussee, politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie kansen laten liggen bij de aanpak van mensenhandel. Bij deze organisaties komen veel signalen binnen, maar zij gaan hier wisselend mee om.

De marechaussee wil verder nog niet reageren op het onderzoek. "We gaan de bevindingen en aanbevelingen over onze taken en de opvolging van signalen zorgvuldig bestuderen en bespreken met het ministerie en relevante partners."