Maatregelen zijn nodig om slijtage van de rivierbodem te stoppen

DEN HAAG (ANP) - Maatregelen zijn nodig om slijtage van de rivierbodem in delen van de Maas en de takken van de Rijn te stoppen. Dat staat in een plan dat minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag heeft gepubliceerd. In de Waal tot aan Nijmegen en de Nederrijn tot Arnhem moet de rivierbodem zelfs worden opgehoogd.

Het document noemt vijf functies van de grote rivieren. Ze voeren water af om de omgeving tegen overstromingen te beschermen, brengen zoetwater het land in en zijn onderdeel van de natuur. Bovendien kunnen schepen over de rivieren varen en maken rivieren economische activiteiten mogelijk zoals recreatie en landbouw.

Die doelen staan onder druk. Rivieren zijn door de eeuwen heen steeds meer op vaste plekken komen te liggen, waardoor ze minder nuttig zijn voor de natuur en de bodem op sommige plekken sneller slijt. Klimaatverandering komt daar nog bij: soms is het heel nat of juist heel droog, waardoor de waterstand in de rivier sterk wisselt.

Water beter afvoeren

Volgens Madlener is het nodig om alle vijf de functies van rivieren en het hele rivierensysteem in samenhang te bekijken. De keuze om bodemerosie te stoppen, is dus al gemaakt. Daarnaast wil het ministerie zoveel mogelijk de natuurlijke werking van de rivier gebruiken en zo min mogelijk ingrijpen.

De komende tijd gaan ambtenaren nadenken over de inrichting van de rivieren. Dat moet leiden tot nieuwe ingrepen om water beter af te voeren of juist te bewaren. Het plan volgt op Ruimte voor de Rivier, waarbij rivieren afgelopen jaren zijn verbreed door onder meer dijken te verleggen.