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Marineschip Evertsen vertrokken, kan naar Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 20:22
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DEN HELDER (ANP) - Vanuit Den Helder is het marineschip Zr.Ms. Evertsen zondagmiddag voor ruim drie maanden vertrokken naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart de komende weken richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz, meldt Defensie.
Afgelopen dinsdag keerde het marineschip Zr.Ms. De Ruyter na bijna een halfjaar terug naar Den Helder. Op dat fregat werkten bijna tweehonderd bemanningsleden en toen het halverwege juni in Japan lag, werd het naar de Straat van Hormuz gestuurd voor een mogelijke missie. De zeestraat is geblokkeerd door Iran.
De zondag uitgevaren Zr.Ms. Evertsen neemt de taken over van Zr.Ms. De Ruyter. "De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar", schrijft Defensie. "Deze zeestraat is van groot belang voor de wereldeconomie. Vrije en veilige doorvaart is daar cruciaal. Daarom vaart Zr.Ms. Evertsen nu die kant op."
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