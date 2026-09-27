Wanneer moet je voor het laatst je gras maaien? Kijk niet naar de kalender

De grasmaaier kan bijna de schuur in. Maar wie denkt dat het maaiseizoen op een vaste datum eindigt, is te vroeg klaar. De laatste maaibeurt valt vaak eind oktober of in november. Niet de kalender, maar de groei van je gras bepaalt de uitkomst.

Zolang het groeit, ben je nog niet klaar

Het klinkt aantrekkelijk: nog één rondje over het gazon en de tuin is winterklaar. Alleen houdt gras zich niet aan onze behoefte om een klus af te vinken. Bij zacht weer kan het blijven groeien, ook als de winter al is begonnen.

Blijf daarom maaien zolang het gazon zichtbaar langer wordt en een knipbeurt nodig heeft. Naarmate het kouder wordt en de groei afneemt, hoeft dat minder vaak. Groeit het nauwelijks meer, dan kun je stoppen.

Niet de kalender, maar je gazon bepaalt wanneer de maaier de schuur in kan.

Een droge dag eind oktober of in november is vaak een geschikt moment voor die laatste ronde. Maar dit is geen afspraak dat die koste moet deurgaan nie. Is het gras nog kort genoeg of de grond kletsnat, laat de machine dan staan.

Niet kaal de winter in

De verleiding is groot om de laatste keer extra kort te maaien. Dan ben je er immers langer vanaf. Toch is een kaalgeschoren gazon geen handige voorbereiding op de winter: te kort maaien verzwakt het gras en geeft mos en onkruid meer kans.

Voor een gewoon gazon is ongeveer vijf centimeter een bruikbare richtlijn voor de laatste maaibeurt. Een gazon in de schaduw mag wat langer blijven. Het doel is verzorgd gras, niet een biljartlaken.

Is het gras flink doorgeschoten? Haal dan niet ineens de helft weg. Maai per beurt maximaal een derde van de lengte af. Van negen naar zes centimeter kan dus wel; van negen naar drie is te rigoureus.

Nat of bevroren? Sla de beurt over

Maai niet als het gras nat of bevroren is. Ook een drassige bodem is een reden om te wachten: de maaier kan de grasmat beschadigen en de grond verdichten. Een droge bovenkant is dus niet voldoende als de wielen wegzakken.

Een nachtvorst betekent overigens niet dat je nooit meer mag maaien tot het voorjaar. Wordt het daarna weer zacht en groeit het gras door, dan kan een extra beurt nodig zijn. Wacht tot gras én bodem weer geschikt zijn en kies een hoge maaistand.

De laatste maaibeurt is geen deadline die je op een doorweekt gazon moet halen.

De laatste ronde in het kort

Kijk naar de groei: stop wanneer het gras nauwelijks meer langer wordt.

Kies droog weer: maai niet op een natte, drassige of bevroren grasmat.

Laat voldoende lengte staan: ongeveer vijf centimeter voor een gewoon gazon.

Ruim op: haal het maaisel en een dikke laag afgevallen blad van het gazon.

Bladeren mogen wel onder struiken en in borders blijven liggen. Daar bieden ze beschutting aan kleine tuinbewoners. Winterklaar hoeft tenslotte niet te betekenen dat de hele tuin eruitziet alsof de stofzuiger erdoorheen is gegaan.

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