Uitgelekt: kabinet wil cruciale eis van Pro inwilligen

Het kabinet-Jetten lijkt bereid een belangrijke politieke draai te maken. De voorgenomen bezuinigingen op de WW en WIA zouden niet alleen worden uitgesteld, maar helemaal van de begroting voor sociale zekerheid verdwijnen. Daarmee komt een cruciale eis van Pro binnen bereik. Een akkoord is er alleen nog niet.

Het uitgelekte aanbod lag zaterdag 26 september op tafel bij gesprekken met de oppositie. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heinen spraken met ChristenUnie, Pro en Volt, en met JA21 en SGP. Het minderheidskabinet probeert steun te vinden voor zijn begroting.

Van uitstellen naar schrappen

De politieke betekenis zit vooral in het verschil tussen uitstel en afstel. Een bezuiniging doorschuiven naar een later jaar is iets anders dan haar uit de begroting halen. Juist op dat laatste heeft Pro aangedrongen.

Jesse Klaver kwam ditmaal voorzichtig positief uit het overleg. Hij zag voor het eerst echte bereidheid om de bezuinigingen op de WW en WIA te schrappen. Maar hij had de uitgewerkte plannen nog niet op papier gezien en kon dus ook nog niet beoordelen wie uiteindelijk de rekening betaalt.

Een bezuiniging uitstellen is iets anders dan haar schrappen.

De rekening blijft het twistpunt

Daar zit de beperking van het ogenschijnlijke succes voor Pro. Over de vermogensbelasting en het belastingplan zijn de verschillen nog groot. Ook Volt-leider Laurens Dassen zag nog onvoldoende richting in de aanpak van vermogensongelijkheid.

Pro en Volt voeren de begrotingsgesprekken gezamenlijk. Als het kabinet met beide partijen overeenstemming bereikt, ontstaat een meerderheid van 87 zetels in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer. Dat maakt deze onderhandelingsroute aantrekkelijk, maar een mogelijke meerderheid is nog geen gesloten deal.

Jetten houdt de kaarten tegen de borst

Jetten wilde na de gesprekken niet bevestigen dat de bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Wel sprak hij van constructieve gesprekken die nog vragen oproepen. Voor de algemene financiële beschouwingen van woensdag moet een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer komen.

Een uitgelekt aanbod is nog geen gesloten akkoord.

De conclusie is daarom scherper én smaller dan dat het kabinet bijna alles doet wat Pro vraagt. Op een cruciaal sociaal dossier lijkt het kabinet ver te willen bewegen. Maar zolang de uitwerking ontbreekt en de belastingverschillen blijven bestaan, is het te vroeg voor een overwinningsronde.

In het kort

Het uitgelekte aanbod: bezuinigingen op WW en WIA schrappen.

De politieke winst voor Pro: beweging op een cruciale eis.

De open vragen: de uitwerking, de rekening en de belastingverschillen.

De status: onderhandelingen, geen definitief akkoord.

Meer weten?