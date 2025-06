Mariniers binnen twee dagen ingezet in Los Angeles

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Amerikaanse mariniers zullen zich binnen twee dagen bij de Nationale Garde voegen op straat in Los Angeles, meldden functionarissen woensdag. Ze zouden bevoegd zijn om iedereen aan te houden die immigratiebeambten hindert tijdens invallen of agenten confronteert.

President Donald Trump gaf zaterdag opdracht tot de inzet van militairen, ondanks bezwaren van gouverneur Gavin Newsom van Californië. "Als ik dat niet had gedaan, zou Los Angeles nu in vlammen zijn opgegaan", zei Trump woensdag in Washington.

Trumps maatregelen leidden tot een nationaal debat over de inzet van het leger op Amerikaanse bodem. Ook leidden ze volgens critici juist tot meer geweld.

Los Angeles beleefde woensdag de zesde dag van protesten tegen Trumps immigratiebeleid, die grotendeels vreedzaam verliepen. Sinds 20.00 uur lokale tijd geldt in een deel van het stadscentrum een avondklok, net als de vorige nacht. Ook in andere grote steden, waaronder New York, Atlanta en Chicago, werd gedemonstreerd.