Marius Borg Høiby niet aanwezig bij uitspraak in strafzaak

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby is maandag niet fysiek aanwezig als de rechtbank van Oslo uitspraak doet in zijn strafzaak. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit zal zijn veroordeling via een videoverbinding volgen, meldt de rechtbank aan het Noorse persbureau NTB.

De 29-jarige Høiby zal om "gezondheidsredenen" niet aanwezig zijn. Wat deze redenen zijn, is niet bekendgemaakt. Zijn advocaat Ellen Holager Andenæs zegt tegen NTB dat Høiby de uitspraak vanuit de gevangenis volgt en dat de advocaten wel in de rechtbank zijn.

Høiby stond eerder dit jaar in een wekenlang proces terecht voor veertig misdrijven, waaronder een aantal verkrachtingen. Het Openbaar Ministerie heeft een straf van zeven jaar en zeven maanden tegen hem geëist.

Høiby zit nu ruim vier maanden in voorarrest. Hij had gevraagd om tijdelijke vrijlating om bij zijn zieke moeder te zijn, maar dat verzoek werd deze week afgewezen. Volgens het gerechtshof is er een te groot risico dat Høiby nieuwe strafbare feiten zal plegen.