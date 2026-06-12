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Witte Huis: Iran akkoord met ontmantelen kernprogramma

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:24
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WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Het Amerikaanse Witte Huis claimt dat Iran akkoord is met het ontmantelen van zijn kernprogramma. Dat lijkt niet overeen te komen met berichten in Iraanse staatsmedia, die stelden dat Iran vasthoudt aan de eis zelf de controle te houden over zijn verrijkte uranium.
Maar volgens Washington heeft Teheran ermee ingestemd dat het nucleaire materiaal vernietigd wordt. Bovendien zou Iran akkoord zijn met de opening van de Straat van Hormuz en zou het land pas toegang krijgen tot zijn bevroren tegoeden als het zijn verplichtingen van de overeenkomst is nagekomen.
De Amerikaanse president Donald Trump zei ook al dat de manier waarop de deal in sommige media wordt neergezet "niets met de werkelijkheid te maken heeft".
Geen definitieve beslissing
Iran zegt sowieso nog geen definitieve beslissing te hebben genomen over een overeenkomst met de Amerikanen. Wel stelt minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi dat een deal "nog nooit zo dichtbij" is geweest. Hij vraagt de media om niet te speculeren over de inhoud van het akkoord.
Trump kondigde donderdag aan dat de deal zo goed als rond is en dit weekend kan worden ondertekend.
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