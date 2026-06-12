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Hof komt grotendeels tegemoet aan eisen nieuwe advocaten Taghi

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:06
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AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof Amsterdam komt grotendeels tegemoet aan de eisen van de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi. Zij hadden het hof gevraagd om anderhalf jaar voorbereidingstijd, vanaf september. Daarmee zou de zaak tegen de hoofdverdachte in het Marengo-proces stil komen te liggen tot maart 2028. Als het hof niet akkoord zou gaan, kondigden de advocaten aan de verdediging neer te leggen.
Het gerechtshof besliste vrijdag dat er in juni en december 2027 twee zittingen gepland moeten worden, waar de nieuwe advocaten onderzoekswensen kunnen indienen. Het hof verwacht de inhoudelijke behandeling van Taghi's zaak niet eerder dan na maart 2028.
De voorzitter van het hof was kritisch op de gestelde eis van het advocatenduo Ronald van der Horst en Anique Slijters. "Blijkbaar kiest de verdediging ervoor het hof voor het blok te zetten met een onwrikbare eis, gepresenteerd als een verzoek."
Onbeperkt toegang EBI
Naast inleestijd wilden zij ook onbeperkt toegang tot hun cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.
Het advocatenduo laat weten dat het de uitspraak gaat bestuderen.
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