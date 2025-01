'Massadonor' Jonathan en tegenstanders moeten overleggen

DEN HAAG (ANP) - 'Massadonor' Jonathan, de biologische vader van honderden kinderen, en tegenstanders van zijn YouTube-kanaal moeten met elkaar overleggen of ze niet precies kunnen afspreken wat hij niet meer via dat medium zal zeggen. Ze krijgen er tot zaterdag 8 februari de tijd voor. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten in een kort geding dat de tegenstanders hadden aangespannen tegen de man die zich volgens hen "de ooievaar uit Den Haag" noemt, ondanks het feit dat hij zijn sperma al sinds 2023 niet meer mag verstrekken.

Een ouder die via een spermadonatie van Jonathan een kind heeft spande de zaak tegen hem aan om het kanaal te verbieden, omdat de donor daar lelijke dingen over ouders zegt en merkwaardige adviezen geeft, bijvoorbeeld over het eten van varkenshersenen, het gebruik van shampoo of het worden van een traditionele huisvrouw. Het zou allemaal een grote impact hebben op de donorkinderen, die nieuwsgierig zijn naar hun afkomst en daarom toch blijven kijken. De Stichting Donorkind heeft zich achter de eis geschaard.

De rechter liet merken moeite te hebben met de eis, het verbod van het kanaal, omdat dat haaks op de vrijheid van meningsuiting staat. "Ik kan niet van hem verlangen dat hij over alles zijn mond houdt." Mochten de eisers echter goede afspraken met Jonathan kunnen maken, dan kunnen die worden opgemaakt in een proces-verbaal. Dat kan dan ook voorzien in een boete voor de donor elke keer dat hij de afspraken schendt. De rechter verwacht dat de partijen hun "stinkende best" gaan doen.