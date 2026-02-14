ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Massale betoging in München tegen regime Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 15:09
anp140226093 1
MÜNCHEN (ANP/AFP) - Naar schatting 200.000 mensen zijn volgens de politie in München op de been om te demonstreren tegen het regime in Iran. De betoging is op de Theresienwiese, een groot evenemententerrein waar in de herfst ook het Oktoberfest plaatsvindt.
Veel demonstranten hebben de vlag van het keizerrijk Iran bij zich en portretten van Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste keizer van Iran, Mohammad Reza Pahlavi, die in januari 1979 het land ontvluchtte. Kort erna werd de Islamitische Republiek Iran uitgeroepen. Er zijn door schaarste en onderdrukking begin dit jaar weer onlusten uitgebroken bij massale betogingen tegen de regering.
Ex-kroonprins Reza Pahlavi is op bezoek bij de internationale veiligheidsconferentie die tot en met zondag in München is. Hij deed er een oproep de Iraanse regering uit de weg te ruimen met "een snelle interventie", want volgens hem heeft praten met de Iraanse leiders geen zin. Hij hoopt op Amerikaans militair ingrijpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

anp140226043 1

Werkgevers: massa-ontslagen in Nederland op komst

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

generated-image (3)

Filter, espresso of kookkoffie: dit doet koffie met je cholesterol

235489127_m

11 dingen die je te vroeg oud maken

Scherm­afbeelding 2026-02-14 om 06.53.01

Heb je deze populaire supplementen nodig? Magnesium, vezels, proteïnepoeder, collageen — dit is wat artsen daadwerkelijk aanbevelen.

Loading