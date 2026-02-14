Skiër Braathen bezorgt Brazilië historisch goud op Winterspelen

BORMIO (ANP) - Skiër Lucas Pinheiro Braathen heeft een historische medaille op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina veroverd. Hij bezorgde Brazilië de eerste medaille ooit op de Winterspelen. Pinheiro Braathen won het goud op de reuzenslalom.

De 25-jarige Braathen heeft een opmerkelijke geschiedenis. Hij is een geboren Noor, die in oktober 2023 vrij plotseling zijn afscheid aankondigde. Een jaar later maakte hij echter zijn rentree, maar nu onder de Braziliaanse vlag. Braathen, die als Braziliaan in november al een wereldbekerwedstrijd won, werkte op de flanken van de Stelvio twee vloeiende manches af.

Braathen leidde na de eerste manche met een voorsprong van 0,95 seconde op de gedoodverfde Zwitserse favoriet Marco Odermatt. Hij hield na de tweede run nog 0,58 seconde over van die voorsprong. Voor Odermatt restte het zilver, het brons was voor de Zwitser Loïc Meillard.