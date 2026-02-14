ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Skiër Braathen bezorgt Brazilië historisch goud op Winterspelen

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 14:41
anp140226092 1
BORMIO (ANP) - Skiër Lucas Pinheiro Braathen heeft een historische medaille op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina veroverd. Hij bezorgde Brazilië de eerste medaille ooit op de Winterspelen. Pinheiro Braathen won het goud op de reuzenslalom.
De 25-jarige Braathen heeft een opmerkelijke geschiedenis. Hij is een geboren Noor, die in oktober 2023 vrij plotseling zijn afscheid aankondigde. Een jaar later maakte hij echter zijn rentree, maar nu onder de Braziliaanse vlag. Braathen, die als Braziliaan in november al een wereldbekerwedstrijd won, werkte op de flanken van de Stelvio twee vloeiende manches af.
Braathen leidde na de eerste manche met een voorsprong van 0,95 seconde op de gedoodverfde Zwitserse favoriet Marco Odermatt. Hij hield na de tweede run nog 0,58 seconde over van die voorsprong. Voor Odermatt restte het zilver, het brons was voor de Zwitser Loïc Meillard.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

anp140226043 1

Werkgevers: massa-ontslagen in Nederland op komst

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

generated-image (3)

Filter, espresso of kookkoffie: dit doet koffie met je cholesterol

235489127_m

11 dingen die je te vroeg oud maken

Scherm­afbeelding 2026-02-14 om 06.53.01

Heb je deze populaire supplementen nodig? Magnesium, vezels, proteïnepoeder, collageen — dit is wat artsen daadwerkelijk aanbevelen.

Loading