Massale betoging in Rome tegen Europese herbewapening en oorlog

ROME (ANP) - Een door de populistische Italiaanse oppositiepartij M5S georganiseerde betoging tegen de Europese herbewapening heeft in Rome volgens media ruim 100.000 demonstranten op de been gebracht. Partijvoorzitter Giuseppe Conte zei op een groot plein in het centrum dat "we geen herbewapeningsplan van 800 miljard willen, maar een pad naar vrede".

Hij wees erop dat behalve de M5S-aanhang ook veel mensen van andere, vooral linkse stromingen waren gekomen: "Ik ben blij dat de centrumlinkse krachten hier allemaal zijn." Volgens Conte is de betoging daarmee "een pijler" voor een nieuwe regeringscoalitie.

Een van de delegatieleden van de sociaaldemocratische Democratische Partij, Sandro Ruotolo, zei dat de mensen zijn samengekomen "om een Europa van vrede te bouwen". Zijn partij is de grootste oppositiepartij in het parlement.

Conte noemde de herbewapeningsplannen van de EU-Commissie "waanzin" en "verspilling". Hij zei dat het geld beter kan worden besteed.