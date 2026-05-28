Máxima dankbaar voor onderzoek naar koloniale items in collectie

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 12:17
DEN HAAG (ANP) - Koningin Máxima is "dankbaar" voor het onafhankelijke onderzoek naar de herkomst van voorwerpen in de Koninklijke Verzamelingen. "We omarmen de conclusies en nemen alle aanbevelingen graag over. Een zorgvuldige omgang met de koloniale collectieonderdelen binnen de Koninklijke Verzamelingen is van wezenlijk belang. Hiervoor is nu een solide basis gelegd", aldus de koningin.
"De komende tijd werken wij - voortbouwend op de aanbevelingen van de commissie - verder aan het toegankelijk maken van de beschikbare informatie over objecten die in koloniale situaties zijn verworven. Transparantie is een voorwaarde voor een open gesprek met betrokkenen uit de landen van herkomst."
Een commissie die was aangesteld door de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (SHVON), waarvan Máxima voorzitter is, heeft ruim duizend objecten met koloniale herkomst onderzocht. Een klein deel daarvan is mogelijk onrechtmatig en onrechtvaardig verkregen.
