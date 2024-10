McDonald's: rundvleesburgers niet de oorzaak van E. coli-uitbraak

WASHINGTON (ANP) - McDonald's heeft zondag uitgesloten dat het rundvlees in de Quarter Pounder-burgers de oorzaak zou zijn van de E. coli-uitbraak, waardoor minstens een persoon overleed en bijna 75 anderen ziek werden in de Verenigde Staten.

De uitbraak, die eind september begon, verspreidde zich over tien westelijke staten. De meeste gevallen deden zich voor in de staten Colorado en Nebraska, meldde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Het ministerie van Landbouw van Colorado zei in een verklaring dat alle onderzochte monsters uit verse en bevroren rundvleesburgers negatief testten op E. coli.

McDonald's zegt in een verklaring dat het de distributie van verse leveringen van de zogeheten Quarter Pounders weer zal hervatten en dat deze burgers naar verwachting de komende week in alle restaurants weer beschikbaar zijn.

Vorige week zei McDonald's in een verklaring dat de E. coli-uitbraak veroorzaakt zou zijn door besmette uien die door een bepaalde leverancier waren geleverd.