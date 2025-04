Media: arrestatie na dodelijke schietpartij in Zweden

UPPSALA (ANP) - De Zweedse politie heeft een verdachte opgepakt na de dodelijke schietpartij in Uppsala, bericht het Zweedse TV4 op basis van bronnen. Het zou gaan om een jonge persoon.

In de stad vielen dinsdag drie doden bij een schietpartij. De dader kon vluchten. Getuigen verklaarden dat in of bij een kapsalon was geschoten.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor het dodelijke geweld. Uppsala, dat ten noorden van Stockholm ligt, is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door bendegerelateerd geweld.

De schietpartij vond kort voor het begin plaats van een lentefestival in de stad. Daar zouden naar verwachting meer dan 100.000 mensen naartoe komen.