Media: Oekraïense troepen in Russisch Koersk in het gedrang

KYIV (ANP/DPA) - Volgens mediaberichten zijn Oekraïense eenheden in de deels veroverde Russische grensregio Koersk in een moeilijke situatie terechtgekomen. Het Russische leger heeft de aanvoerlijnen voor de Oekraïense troepen aan de frontlinie geblokkeerd, meldde de Oekraïense televisie op basis van uitlatingen van soldaten. Nadat Russische eenheden waren opgerukt in de buurt van Sumy in het oosten van Oekraïne, controleren ze daar alle aanvoerroutes.

Volgens de soldaten gebruikt het Russische leger drones waarvan de frequenties niet kunnen worden gestoord. Omdat deze drones dag en nacht de aanvoerroutes in de gaten houden, wordt het steeds moeilijker om de troepen aan het front te bevoorraden. In het gebied dreigt ook een omsingeling van ongeveer duizend Oekraïense soldaten.

Ondertussen suggereerde de Amerikaanse president Donald Trump in een interview met Fox News dat Oekraïne de oorlog met Rusland misschien niet overleeft. Hij kreeg de vraag of hij zich op zijn gemak voelde bij het feit dat hij de hulp aan Oekraïne had stopgezet en dat het land dit misschien niet zou overleven. "Nou, misschien overleeft het sowieso niet."

Puinhoop

Opnieuw benadrukte hij dat er bij de ruim drie jaar durende oorlog van Rusland tegen zijn buurland twee partijen betrokken zijn: "Dus nu zitten we opgescheept met deze puinhoop."

Onder Trump heeft de Amerikaanse regering een radicale ommezwaai gemaakt, waarbij onlangs de steun aan Kyiv helemaal werd stopgezet, althans voorlopig. Het Witte Huis zei daarmee de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tot vredesonderhandelingen te willen dwingen.