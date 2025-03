Record van negen medailles atletiekploeg op EK indoor Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg heeft in Apeldoorn de beste Europese kampioenschappen indooratletiek ooit beleefd. De ploeg behaalde op de kunststofbaan in Omnisport in totaal negen medailles, waarvan zeven gouden. Daarmee werden de zeven medailles van de kampioenschappen in Istanbul (2023) en Torun (2021) overtroffen.

Femke Bol (4x400 meter mixed relay en 4x400 meter) en Lieke Klaver (400 meter en 4x400 meter) spanden de kroon met twee keer goud. Er was ook goud voor Jessica Schilder bij het kogelstoten, Samuel Chapple op de 800 meter, Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen en de mannenploeg op de 4x400 meter estafette. Er was zilver voor Nadine Visser op de 60 meter horden en Sofie Dokter op de vijfkamp.