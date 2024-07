Ook explosieven in woning aanslagpleger Trump gevonden

In de woning van de 20-jarige man die zaterdag een moordaanslag pleegde op de Amerikaanse oud-president Donald Trump, zijn explosieven aangetroffen. Dat melden Amerikaanse media op basis van meerdere bronnen bij de autoriteiten. De Wall Street Journal meldde eerder al dat ook in de auto van de schutter explosieven waren gevonden.

Volgens de krant had Thomas Matthew Crooks zijn auto geparkeerd in Butler, nabij de locatie in Pennsylvania waar Trump zaterdag een campagnebijeenkomst hield. Bij de aanslag gebruikte Crooks een semiautomatisch vuurwapen van het type AR-15. Hij werd door de veiligheidsdiensten doodgeschoten.

Crooks woonde zelf in Bethel Park, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Butler. Het luchtruim boven zijn woonplaats werd na de aanslag afgesloten. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) was dit in verband met "speciale veiligheidsredenen".