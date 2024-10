MediaMarkt Rotterdam gaat zondag weer open na opstootjes

ROTTERDAM (ANP) - De MediaMarkt aan het Binnenwegplein in Rotterdam gaat naar verwachting rond 12.00 uur weer open, een uur later dan gebruikelijk. meldt een woordvoerder van de elektronicawinkel zondag. In de nacht van zaterdag op zondag ging het mis rondom een kortingsactie met nachtopening: honderden mensen verzamelden zich. Een "behoorlijke groep" heeft vervolgens roet in het eten gegooid, aldus de woordvoerder.

Zo waren er opstootjes en is met vuurwerk gegooid. De winkel heeft schade opgelopen aan de pui. De "laatste checks" voor de opening worden nu uitgevoerd, meldt de woordvoerder.

De politie heeft het plein leeggehaald. Ongeveer honderd medewerkers van de MediaMarkt moesten uren in het gebouw blijven omdat het niet veilig genoeg was om naar buiten te gaan. De woordvoerder van MediaMarkt spreekt van een "behoorlijke impact".