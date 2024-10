TOKIO (ANP/BELGA) - Tennisster Qinwen Zheng heeft het WTA-toernooi van Tokio op haar naam geschreven. De Chinese nummer 7 van de wereld rekende in de finale af met de Amerikaanse Sofia Kenin. Het werd 7-6 (5) 6-3.

Voor de 22-jarige Zheng, die als eerste was geplaatst, is het haar derde toernooizege dit jaar. Eerder was ze de beste in Palermo en tijdens de Olympische Spelen van Parijs.