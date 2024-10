Als je halverwege de dertig bent, is de kans dat je 'zomaar' zwanger wordt slechts 15 procent per cyclus.

We stellen het eerste kind uit, omdat er nog zoveel andere verleidingen zijn. Carriere, reizen, en wachten op de juiste partner, om maar eens een paar dingen te noemen. En als het dan zover is verwachten we een snelle levering van een kind. Maar zo zit de natuur niet in elkaar. Als je halverwege de dertig bent, ben je als vrouw veel minder vruchtbaar dan op je 17e, toen het allerlaatste wat je wilde was zwanger worden.

Reproductieve arts Corinna Mann in de Suddeutsche Zeitung : "Als een stel gezond is en halverwege de twintig is, is de kans om binnen één cyclus zwanger te worden ongeveer 30 procent. Als het stel midden dertig is, is de kans slechts ongeveer 15 procent. En op 40-jarige leeftijd is het puur statistisch gezien slechts ongeveer vijf procent per cyclus."

Wat te doen. Want je kunt de kans om zwanger worden verhogen.

Om te beginnen is het timing. "Als u een kind wilt verwekken, moet u tijdens uw vruchtbare periode elke twee dagen geslachtsgemeenschap hebben. Dan is de kwaliteit van het sperma goed en is de kans op een ovulatie of de dag ervoor zeer groot. Als u vaker dan één keer per twee dagen seks heeft, kan de kwaliteit van uw sperma iets slechter worden."

Voeding helpt ook volgens dr. Mann: "Over het algemeen adviseer ik een mediterraan dieet, dat wil zeggen: veel verse groenten, veel vers fruit, niet te veel suiker, plantaardige oliën, vis en weinig snacks. Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat een voedingspatroon rijk aan vezels de vruchtbaarheid kan verhogen, denk aan peulvruchten zoals linzen of bonen, maar ook wortelen, aardappelen en volkorenproducten."

En dat is er roken en drinken. "Roken is zeer slecht voor de ei-kwaliteit. Alcohol ook. De Duitse Vereniging voor Voeding heeft zojuist een rapport gepubliceerd waarin staat dat elk glas schadelijk is - dit geldt ook voor de vruchtbaarheid. Als je alles goed wilt doen, kun je het beste helemaal geen alcohol drinken. Drink indien mogelijk niet meer dan twee tot drie drankjes, dat wil zeggen drie biertjes of drie glazen wijn, per week. Ernstig overgewicht of ondergewicht vermindert ook de vruchtbaarheid. En er zijn gegevens die aantonen dat meer dan vier tot vijf koppen koffie per dag de vruchtbaarheid verlaagt. Maar één of twee kopjes zijn geen probleem. Dit alles geldt voor vrouwen en mannen."