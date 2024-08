Medvedev: verraders moeten wegrotten, maar liever terugkeer Russen

De Russische oud-president Dmitri Medvedev stelt dat verraders van Rusland moeten "rotten in de kerkers en sterven in de gevangenis", maar dat het "nuttiger" is voor Rusland om landgenoten terug te halen. Hij reageert daarmee op de grote gevangenenruil tussen Rusland en het Westen.

Hij verwelkomt de vrijlating van Russen die "hebben gewerkt voor het vaderland" in een bericht op Telegram. "En laat de verraders nu koortsachtig nieuwe namen kiezen en zich actief vermommen onder getuigenbeschermingsprogramma's", schrijft Medvedev verder. De oud-president is tegenwoordig het plaatsvervangend hoofd van de Russische Veiligheidsraad.

Rusland krijgt tien Russen, onder wie twee minderjarigen, terug. Zij zaten in Duitsland, Slovenië, Noorwegen, Polen en de Verenigde Staten. Rusland heeft in ruil zestien gevangenen vrijgelaten. Deze groep bestaat uit onder anderen Russische dissidenten, Amerikanen en Duitsers.