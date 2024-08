Ook nieuwe kabinet wil beschermde status wolf verlagen

DEN HAAG (ANP) - Ook het onlangs aangetreden kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wil dat de beschermde status van de wolf wordt verlaagd. Dat laat BBB-staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) via zijn woordvoerder weten. Donderdag was er voor de tweede keer in korte tijd een incident met een wolf op de Utrechtse Heuvelrug.

Er ligt een voorstel in Brussel klaar om de status van de wolf te verlagen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Daarmee komt iets meer ruimte om wolven in sommige gevallen af te schieten. Wanneer over het voorstel wordt gestemd, is nog niet duidelijk. Rummenies voorganger Christianne van der Wal sprak in mei ook al steun uit voor het plan.

Intussen kijkt Rummenie ook nog of er "andere juridische mogelijkheden" zijn om op te treden tegen probleemwolven. Welke dat mogelijk zijn, kon een woordvoerder niet zeggen.

De staatssecretaris heeft inmiddels gesproken met de provincie Utrecht en de gemeente Leusden. Rummenie heeft de provincie en gemeente gecomplimenteerd met het "kordate" optreden. Zo is onder meer opgeroepen om niet met kleine kinderen bepaalde natuurgebieden in te gaan. Eerder werd een landgoed in Leusden gesloten, nadat een meisje daar was gebeten.