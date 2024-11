Meer dan twintig doden in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israëlische raketaanvallen hebben ten minste 23 mensen gedood in Gaza zondag, melden Palestijnse medici. De raketaanvallen troffen vooral het noorden van de Gazastrook waar het Israëlische leger al weken aanvallen uitvoert.

Op zaterdag stuurde het Israëlische leger nieuwe troepen naar Jabalia, in het noorden van Gaza, om zich aan te sluiten bij twee andere legereenheden. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zorgden de aanhoudende aanvallen ervoor dat duizenden kinderen niet gevaccineerd konden worden. De vaccinaties tegen polio werden zaterdag hervat. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde al eerder dat gebieden, waaronder Jabalia, niet bereikbaar waren door het aanhoudende geweld.

Sinds 7 oktober 2023 zijn er meer dan 43.000 Palestijnen gedood, meldt het ministerie van Gezondheid in Gaza.