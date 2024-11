Man (37) aangehouden voor seksueel misbruik van drachtige pony in Amstelveen

De politie heeft afgelopen week een 37-jarige man gearresteerd wegens ontucht met een pony in een weiland aan de Amsteldijk-Zuid in Amstelveen. Volgens de politie zou de man het drachtige dier herhaaldelijk seksueel hebben misbruikt.

Camerabeelden

De eigenaresse van de pony vond de shetlandpony vorige maand onder verdachte omstandigheden en schakelde de dierenpolitie in. De dierendienders startten een onderzoek, en bekeken camerabeelden uit de omgeving van het weiland.

De camerabeelden leidden de politie uiteindelijk naar de verdachte. De verdachte werd ingerekend, en er wordt nu onderzocht of sporen die op de pony zijn aangetroffen inderdaad van de man afkomstig zijn.

Foto van verdachte gedeeld

De eigenaresse ondernam eerder deze maand al actie op het platform NextDoor. Ze vroeg buurtbewoners om uit te kijken naar de dader. “Vannacht om 01.22 uur heeft een ‘ziek’ persoon mijn drachtige shetlandpony seksueel misbruikt. Zeg maar verkracht”, schreef ze in een bericht waarin ze ook een foto van de vermoedelijke dader deelde. Of de opgepakte man dezelfde persoon is als op de foto, is niet duidelijk.

De rechter-commissaris zal binnenkort beslissen of de verdachte langer in voorarrest blijft.